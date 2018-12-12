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Порошенко отреагировал на резолюцию Европарламента о выполнении СА Украина-ЕС

Новости » Политика    12.12.2018 - 21:29
Порошенко отреагировал на резолюцию Европарламента о выполнении СА Украина-ЕС
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Принятие документа является важным сигналом о признании перспективы членства Украины в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Facebook.

"Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции Достоинства, которых совершено более чем за все предыдущие годы независимости", - заявил президент.

По его словам, это является "очень важным сигналом о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС". Также он отметил, что принятие резолюции является подтверждением "непоколебимой позиции Европарламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с решительным и категоричным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства, в частности недавнего акта агрессии РФ в Керченском проливе".

Порошенко считает такую ​​позицию Европарламента "свидетельством твердой поддержки Украины в продолжающейся борьбе за свой европейский выбор и результатом беспрецедентного уровня отношений между Украиной и ЕС".

Порошенко отреагировал на резолюцию Европарламента о выполнении СА Украина-ЕС

Напомним, в сегодняшней резолюции Европейский парламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2", продление санкции против РФ в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе, а также призвал РФ освободить незаконно арестованных моряков. Также парламентарии отметили прогресс Украины во внедрении реформ.

 

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Новости Украины Порошенко ПетррезолюцияЕвропарламент
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