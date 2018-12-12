Европарламент выступил за прекращение проекта "Северный поток-2"

Фото: заседание Европейского парламента (europarl.europa.eu)

Европейский парламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода

Европейский парламент сегодня, 12 декабря, выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", передает РБК-Украина.

За соответствующую резолюцию проголосовали 433 парламентария.

В резолюции говорится, что "члены Европарламента высоко ценят Украину за сотрудничество в энергетическом секторе, а также достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии".

"Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода

"Северный поток-2", который идет в обход Украины, так как это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому члены Европарламента призывают к его отмене", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2". В частности, в Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

Как писало РБК-Украина, Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ.