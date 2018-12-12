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Порошенко проводить зустріч з керівництвом Єврокомісії

Новини » Політика    12.12.2018 - 22:05
Порошенко проводить зустріч з керівництвом Єврокомісії
Фото: Петро Порошенко і Дональд Туск (twitter.com/STsegolko)

У Брюсселі Порошенко проводить зустріч з Туском

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і керівництвом Єврокомісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

У прес-службі зазначили, що Порошенко привітав ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, у сьогоднішній резолюції Європейський парламент виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2", продовження санкції проти РФ у зв'язку з нападом на українські кораблі в Керченській протоці, а також закликав РФ звільнити незаконно заарештованих моряків. Також Європейський парламент відзначив прогрес України у впровадженні реформ, однак закликав продовжувати роботу по боротьбі з корупцією.

За словами президента України Петра Порошенка, ухвалення резолюції є "дуже важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС". Також він зазначив, що прийняття резолюції є підтвердженням "непохитної позиції Європарламенту на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з рішучим і категоричним засудженням триваючої російської агресії проти нашої держави, зокрема недавнього акту агресії РФ у Керченській протоці".

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