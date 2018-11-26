Порошенко проводит телефонные переговоры со Столтенбергом

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проводит переговоры с генсеком НАТО

Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголка в Facebook.

"Президент начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, захватив три судна. В НАТО отреагировали на действия РФ, призвав обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом.

Кроме того, на действия России в Керченском проливе отреагировал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

"Россия таранит украинское судно, которое мирно следовало в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации???" - написал он.

Отметим, из-за действий РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует ввести в Украине военное положение сроком на 60 дней. Сегодня этот вопрос должен рассмотреть парламент, после чего президент Украины Петр Порошенко должен издать соответствующий указ.