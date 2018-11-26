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Порошенко проводить телефонні переговори зі Столтенбергом

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:10
Порошенко проводить телефонні переговори зі Столтенбергом
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проводить переговори з генсеком НАТО

Президент України Петро Порошенко проводить телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка у Facebook.

"Президент розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом", - написав він.

Порошенко проводить телефонні переговори зі Столтенбергом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, захопивши три судна. У НАТО відреагували на дії РФ, закликавши забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права.

Крім того, на дії Росії в Керченській протоці відреагував спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

"Росія таранить українське судно, яке мирно слідувало в напрямку українського порту. Росія захоплює кораблі і екіпаж, а потім звинувачує Україну в провокації ???" - написав він.

Відзначимо, через дії РФ Рада національної безпеки і оборони України рекомендує ввести в Україні військовий стан терміном на 60 днів. Сьогодні це питання має розглянути парламент, після чого президент України Петро Порошенко повинен видати відповідний указ.

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