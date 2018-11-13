Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП,- ВВС

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

На встрече присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "BBC News Украина".

По данным ВВС, встреча проходила в закрытом режиме в "Украинском доме". На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП.

По словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, на встрече присутствовали "представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение". Также он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, Порошенко рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", - сказал Павленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине. Позже спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, почему сегодня не состоялась встреча Порошенко с епископатом Московского патриархата в Украине. В частности, когда Порошенко не пошел на уступки провести встречу в Лавре, то епископат МП решил провести Собор епископов. Хотя ранее проведение собора не анонсировалось.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата подтвердила готовность встретиться с президентом Украины, но на церковной территории.

Отметим, Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви.