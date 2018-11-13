Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Двери "Украинского дома" для встречи остаются открытыми, отметили в пресс-службе

Президент Украины Петр Порошенко готов к диалогу с представителями Московского патриархата в Украине (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, направленному из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской поместной православной церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Порошенко пригласил архиереев Московского патриархата, чтобы они "из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора".

Однако несмотря на отказ в проведении встречи президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми, отмечается в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине. Позже спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, почему сегодня не состоялась встреча Порошенко с епископатом Московского патриархата в Украине. В частности, когда Порошенко не пошел на уступки провести встречу в Лавре, то епископат МП решил провести собор епископов. Хотя ранее проведение собора не анонсировалось.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата подтвердила готовность встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, но на церковной территории.