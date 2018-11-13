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УПЦ МП подтвердила готовность встретиться с Порошенко, но на церковной территории

Новости » Общество    13.11.2018 - 17:17
УПЦ МП подтвердила готовность встретиться с Порошенко, но на церковной территории
Фото: МПвУ (news.church.ua)

Сегодня Порошенко должен был провести встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата подтвердила готовность встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, но на церковной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МПвУ.

Как известно, по инициативе Порошенко на 13 ноября 2018 года была запланирована встреча с епископатом Московского патриархата в Украине в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

"В условленную дату епископат Украинской православной церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание священного синода Украинской православной церкви, который принял решение созвать Собор епископов Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП заявили, что собор епископов принял решение встретиться с Порошенко на территории Киево-Печерской Лавры.

"Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но в церковной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, почему сегодня не состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с епископатом Московского патриархата в Украине.

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