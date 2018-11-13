Зоря объяснил, почему не состоялась встреча Порошенко с епископатом МП в Украине

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Сегодня Порошенко должен был провести встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, почему сегодня не состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с епископатом Московского патриархата в Украине (МПвУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, в условиях войны между Украиной и Россией вопрос места проведения встречи "становится более важным".

"Не надо забывать, что Россия воюет против Украины, а потому глава государства - должен находиться под особой охраной. Так что его приоритет - определять место для проведения встречи", - заявил Зоря.

Он отметил, что изначально встреча предполагалась за пределами Лавры.

"Проведение встречи не на территории Лавры предполагалось как основная возможность. Однако связанный с депутатом Новинским канцлер МПвУ митр. Антоний Паканич специально рассылает приглашения на встречу в Лавре, хотя это место на момент рассылки письма не было согласовано - чтобы заставить главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо "сливается" в СМИ", - рассказал Зоря.

Таким образом, когда Порошенко не пошел на уступки провести встречу в Лавре, то епископат МП решил провести собор епископов. Хотя ранее проведение собора не анонсировалось.

"Видя, что президента не смогли заставить, руководители Митрополии решили на время, когда должна была начаться встреча епископата МПвУ с Петром Порошенко в Украинском доме - объявляют проведения собора епископов. Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Похоже, что единственная причина внезапного созыва собора - то, что по уставу участие в нем для архиереев обязательно. Поэтому собор - просто метод держать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к президенту", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине.