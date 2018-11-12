Порошенко завтра проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины 13 ноября проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине (МПвУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Киевской патриархии архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что "Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи - она ​​контролирует и держит в руках епископат в Украине".

"Желаю Петру Алексеевичу мудрости и вдохновения в разговоре. А тем архиереям в МП, которые действительно болеют за Украину и единство церкви - желаю мужества сказать об этом вслух на встрече и продемонстрировать: власти Москвы над Киевом действительно пришел конец", - заявил он.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщал, что архиерейский объединительный собор должен состояться в Украине до конца ноября. Там должны принять решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который получит Томос об автокефалии УПЦ. В объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев Московского патриархата.

Как сообщало РБК-Украина, с 11 октября в Украине каноническиперестала существовать Украинская православная церковь Московского патриархата.