ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко завтра проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Новости » Общество    12.11.2018 - 22:27
Порошенко завтра проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины 13 ноября проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, проведет встречу с епископатом Московского патриарха в Украине (МПвУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Киевской патриархии архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что "Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи - она ​​контролирует и держит в руках епископат в Украине".

"Желаю Петру Алексеевичу мудрости и вдохновения в разговоре. А тем архиереям в МП, которые действительно болеют за Украину и единство церкви - желаю мужества сказать об этом вслух на встрече и продемонстрировать: власти Москвы над Киевом действительно пришел конец", - заявил он.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщал, что архиерейский объединительный собор должен состояться в Украине до конца ноября. Там должны принять решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который получит Томос об автокефалии УПЦ. В объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев Московского патриархата.

Как сообщало РБК-Украина, с 11 октября в Украине каноническиперестала существовать Украинская православная церковь Московского патриархата.

Порошенко: цена за агрессию России будет расти Порошенко: проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время
Новости Украины Порошенко ПетрУПЦ МП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь