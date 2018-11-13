Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП,- ВВС

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

На зустрічі були присутні як мінімум три ієрарха УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "BBC News Україна".

За даними ВВС, зустріч проходила в закритому режимі в "Українському домі". На заході були присутні як мінімум три ієрарха УПЦ МП.

За словами директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка, на зустрічі були присутні "представники УПЦ (МП) з числа тих, хто підтримує об'єднання". Також він додав, що на зустрічі обговорювалися різні питання, в тому числі, Порошенко розповів про свої переговори з Вселенським патріархом.

"Досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви", - сказав Павленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у вівторок, 13 листопада, проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні. Пізніше речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, чому сьогодні не відбулася зустріч Порошенка з єпископатом Московського патріархату в Україні. Зокрема, коли Порошенко не пішов на поступки провести зустріч у Лаврі, то єпископат МП вирішив провести собор єпископів. Хоча раніше проведення собору не анонсувалася.

У свою чергу Українська православна церква Московського патріархату підтвердила готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком, але на церковній території.

Зазначимо, Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату заявив, що рішення Константинополя стосовно українського церковного питання "не має ніякої канонічної сили" і відмовився від участі у створенні автокефальної церкви.