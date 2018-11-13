УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви

УПЦ МП отказалась признавать юрисдикцию Константинополя над Киевской митрополией
Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УПЦ МП.
В заявлении сообщается, что "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", а также "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".
"При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.
Кроме того, по мнению УПЦ МП "снятие анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета является следствием "искаженного толкования православных канонов".
"Решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов...", - говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что в связи с этим "евхаристическое общение УПЦ МП с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается".
Напомним, 3 ноября в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом.
Ранее архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) заявил, что единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.
Кроме того, в Константинополе заявили, что в Украине с 11 октября канонически перестанет существовать Украинская православная церковь Московского патриархата.