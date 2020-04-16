Порошенко призвал власть "не играть с огнем" и принять банковский закон

Уже третье внеочередное заседание Верховной Рады, но так называемый "антиколомойский" закон до сих пор не выносится на второе чтение, несмотря на то, что его принятие - ключевое требование международных партнеров для получения необходимой финансовой помощи Украиной. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Власть должна выбрать, она является с Украиной и украинцами, или она с Коломойским. Казалось бы, выбор очень простой, но никакого прогресса мы здесь не видим. Вместо этого выносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем – или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени – или первого мая, или первого июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому правок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским", - призвал Порошенко.

По его мнению, банковский закон позволит Украине решить три проблемы.

"Проблема первая - обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая - обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей - закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты. Уже скоро дотянет до тысячи врачей, которые заболели. Третий чрезвычайно важный вопрос – это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение - это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций это сделать будет невозможно и Украина окажется в состоянии дефолта", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал "не играть с украинским народом".

"Мы настаиваем и требуем – выносите те законы, которые помогают защитить Украину и украинцев от угрозы пандемии. Мы четко требуем, чтобы власть определилась - или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю - это плохо закончится", - резюмировал политик.

Напомним, комитет по вопросам финансов Верховной рады Украины рассмотрит законопроект о банках 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Верховная рада сможет рассмотреть этот законопроект до 1 мая. Отметим, более 16 500 поправок к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца.

До этого сообщалось, что изменения в регламент позволят принять "антиколомойский" закон. Так называют банковский законопроект, поскольку его принятие связывают с тем, чтобы предупредить в будущем возможность возвращения национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.