ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Профильный комитет рассмотрит законопроект о банках 21 апреля

Новости » Политика     16.04.2020 - 13:50
Профильный комитет рассмотрит законопроект о банках 21 апреля
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Таблица правок будет готова уже завтра

Комитет по вопросам финансов Верховной рады Украины рассмотрит законопроект о банках 21 апреля. Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, окончательная таблица поправок будет готова уже завтра.

"Таблица уже составлена ​​в электронной форме. Мы вычитываем таблицу и находим там, возможно, технические ошибки. Я думаю, что мы завтра уже подойдем к тому, чтобы таблица уже завтра была в окончательной редакции. Разошлем депутатам, и во вторник будет заседание комитета", - отметил Гетманцев.

Он добавил, заседание комитета планируется на 10:00 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада сможет рассмотреть этот законопроект до 1 мая. Отметим, более 16 500 поправок к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца.

До этого сообщалось, что изменения в регламент позволят принять "антиколомойский" закон. Так называют банковский законопроект, поскольку его принятие связывают с тем, чтобы предотвратить в будущем возможность возвращения национализированного ПриватБанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

В "Слуге народа" планируют внести изменения в проект о "поправочном спаме"
Новости Украины законопроектбанкиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь