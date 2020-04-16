Профильный комитет рассмотрит законопроект о банках 21 апреля

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Таблица правок будет готова уже завтра

Комитет по вопросам финансов Верховной рады Украины рассмотрит законопроект о банках 21 апреля. Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, окончательная таблица поправок будет готова уже завтра.

"Таблица уже составлена ​​в электронной форме. Мы вычитываем таблицу и находим там, возможно, технические ошибки. Я думаю, что мы завтра уже подойдем к тому, чтобы таблица уже завтра была в окончательной редакции. Разошлем депутатам, и во вторник будет заседание комитета", - отметил Гетманцев.

Он добавил, заседание комитета планируется на 10:00 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада сможет рассмотреть этот законопроект до 1 мая. Отметим, более 16 500 поправок к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца.

До этого сообщалось, что изменения в регламент позволят принять "антиколомойский" закон. Так называют банковский законопроект, поскольку его принятие связывают с тем, чтобы предотвратить в будущем возможность возвращения национализированного ПриватБанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.