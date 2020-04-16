Порошенко закликав владу "не гратися з вогнем" й ухвалити банківський закон

Вже третє позачергове засідання Верховної Ради, але так званий "антиколомойський" закон досі не виноситься на друге читання, попри те, що його ухвалення - ключова вимога міжнародних партнерів для отримання Україною необхідної фінансової допомоги. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко перед початком позачергового засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Влада має вибрати, чи вона є з Україною та українцями, чи вона є з Коломойським. Здавалося, це вибір дуже простий, але жодного прогресу ми тут не бачимо. Замість цього виносяться зміни до регламенту, які суттєво обмежують права опозиції. Точно ми не будемо за них голосувати, але ми пропонуємо – або введіть ці зміни лише на час карантину, обмежте дії в часі – або першим травня, або першим червня, або розгляньте закон, який був поданий Кабміном, до якого правок немає, прийміть його в першому читанні й в цілому, і закрийте цю тяганину з Коломойським", - закликав Порошенко.

На його думку, банківський закон дозволить Україні розв'язати три проблеми.

"Проблема перша - забезпечити фінансування армії, захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Проблема друга - забезпечити медичну галузь, лікарів ліками, необхідним обладнанням в лікарнях і захистом лікарів - закупівлею масок, антивірусних костюмів та інших засобів захисту. Вже скоро дотягне до тисячі лікарів, які захворіли. Третє надзвичайно важливе питання – це захистити людей. В людей закінчуються гроші. І тому негайна виплата соціальної допомоги, яка забезпечить хоча б харчування і лікування - це те, що маємо зробити в першу чергу. Без грошей міжнародних фінансових організацій цього зробити буде неможливо та Україна опиниться в стані дефолту", - додав Порошенко.

Крім того, Порошенко закликав "не гратися з українським народом".

"Ми наполягаємо і вимагаємо – виносьте ті закони, які допомагають захистити Україну та українців від загрози пандемії. Ми чітко вимагаємо, щоб влада визначилася - чи вона буде з Україною і проведе банківський закон, або буде загравати з Коломойським, намагаючись надурити наших партнерів. Я попереджаю - це погано закінчиться", - резюмував політик.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів Верховної ради України розгляне законопроект про банки 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада зможе розглянути цей законопроект до 1 травня. Зазначимо, понад 16 500 поправок до законопроекту про банки розбили на 63 абзаци.

До цього повідомлялося, що зміни до регламенту дозволять прийняти "антиколомойський" закон. Так називають банківський законопроект, оскільки його прийняття пов'язують з тим, щоб попередити в майбутньому можливість повернення націоналізованого ПриватБанку колишньому власникові Ігорю Коломойському.