ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках, - Разумков

Новости » Политика     15.04.2020 - 20:19
Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках, - Разумков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство поправок носят редакционный характер

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок к законопроекту об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, профильный комитет решил учесть почти 12,5 тысячи редакционных поправок из 16 тысяч предложенных ко второму чтению законопроекта.

"По состоянию на сегодня большая часть поправок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они имеют редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - рассказал спикер ВР.

Председатель парламента добавил, что на следующей неделе профильный комитет приступит к подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению.

Напомним, ранее глава профильного комитета ВР Данил Гетманцев заявлял, что парламент может рассмотреть закон о банках до 1 мая. Комитет с 21 апреля должен начать по сути рассматривать поправки к законопроекту. По оптимистичному сценарию, рассмотрение законопроекта состоится до 24 апреля.

Также заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что изменения в регламент Верховной рады позволят принять закон о банках. Рада намерена урегулировать внесения поправок и предложений к законопроектам, чтобы избежать "парламентского терроризма".

В Раде продолжат доработку проекта нового Трудового кодекса Комитет ВР принял решение по закону о восстановлении прав женщин на заслуженную пенсию
Новости Украины комитетбанкиВерховная РадаДмитрий РазумковЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь