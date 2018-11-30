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Порошенко призвал усилить присутствие правоохранителей в Одесской области

Новости » Политика    30.11.2018 - 10:55
Порошенко призвал усилить присутствие правоохранителей в Одесской области
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава государства подчеркнул, что присутствие необходимо увеличить в виду вчерашних инцидентов в Одессе

Президент Украины Петр Порошенко призвал усилить присутствие силовиков в Одесской области в связи с военным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Порошенко подчеркнул, что присутствие необходимо увеличить, учитывая вчерашние инциденты в Одессе.

Порошенко призвал усилить присутствие правоохранителей в Одесской области

"Учитывая вчерашние инциденты в Одессе, о которых доложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, мы, в рамках принятия решений о действии военного положения, должны обязательно усилить присутствие силовиков в Одесской области для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка", - отметил президент.

Напомним, в Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате чего полицейские задержали 19 человек. В частности, 20 неизвестных во время митинга против строительства на Гагаринском плато напали на местных жителей и представителей общественных организаций. Нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе возле суда произошла драка, полицейские задержали 49 человек. В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.

Подчеркнем, 28 ноября в Украине начало действовать военное положение.

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