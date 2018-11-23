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В Одессе в ходе конфликта возле суда задержали 49 человек

Новости » Общество    23.11.2018 - 17:12
В Одессе в ходе конфликта возле суда задержали 49 человек
Фото: драка возле суда (facebook.com/gunp.odessa/)

В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания произошла драка

В Одессе возле суда произошла драка, полицейские задержали 49 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

 Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку, сообщили в полиции.

Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация.

Также сообщается, что анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них - жители других регионов Украины.

В Одессе в ходе конфликта возле суда задержали 49 человек

Фото (facebook.com/gunp.odessa/)

Напомним, ранее возле здания Апелляционного суда города Одессы во время рассмотрения резонансного дела произошла потасовка, в результате происшествия пострадали полицейские. 

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