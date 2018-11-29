В Одессе возле стройплощадки произошли столкновения, задержаны 19 человек

Во время митинга против строительства на Гагаринском плато на активистов напали неизвестные в количестве около 20 человек
В Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате чего полицейские задержали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одессе.
Как сообщают в полиции, во время митинга против строительства на Гагаринском плато на местных жителей и представителей общественных организаций напали неизвестные в количестве около 20 человек. Нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки. По предварительным данным, после драки в больницу госпитализировали одного человека.
Местные издания сообщают, что активисты протестовали против возведения незаконных объектов на Гагаринском плато.
С места происшествия в Приморский отдел полиции доставили 19 человек. Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Решение об открытии уголовного производства еще не принято.
Также ранее в Одессе возле суда произошла драка, полицейские задержали 49 человек. В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.