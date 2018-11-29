В Одессе возле стройплощадки произошли столкновения, задержаны 19 человек

Фото: задержание (od.npu.gov.ua)

Во время митинга против строительства на Гагаринском плато на активистов напали неизвестные в количестве около 20 человек

В Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате чего полицейские задержали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одессе.

Как сообщают в полиции, во время митинга против строительства на Гагаринском плато на местных жителей и представителей общественных организаций напали неизвестные в количестве около 20 человек. Нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки. По предварительным данным, после драки в больницу госпитализировали одного человека.

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Местные издания сообщают, что активисты протестовали против возведения незаконных объектов на Гагаринском плато.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставили 19 человек. Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Решение об открытии уголовного производства еще не принято.

Также ранее в Одессе возле суда произошла драка, полицейские задержали 49 человек. В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.