Порошенко закликав посилити присутність правоохоронців в Одеській області

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Глава держави підкреслив, що присутність необхідно збільшити через вчорашні інциденти в Одесі

Президент України Петро Порошенко закликав посилити присутність силовиків в Одеській області у зв'язку з воєнним станом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Порошенко підкреслив, що присутність необхідно збільшити, зважаючи на вчорашні інциденти в Одесі.

"Зважаючи на вчорашні інциденти в Одесі, про які доповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, ми, у рамках ухвалення рішень щодо дії воєнного стану, маємо обов’язково посилити присутність силовиків на Одещині для додаткових заходів із забезпечення правопорядку", - зазначив президент.

Нагадаємо, в Одесі біля будівельного майданчика на Гагарінському плато відбулися зіткнення між протестуючими і невідомими особами, в результаті чого поліцейські затримали 19 осіб. Зокрема, 20 невідомих під час мітингу проти будівництва на Гагарінському плато напали на місцевих жителів і представників громадських організацій. Нападники застосували сльозогінний газ і кийки.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі біля суду сталася бійка, поліцейські затримали 49 осіб. У Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підкреслимо, 28 листопада в Україні почав діяти воєнний стан.