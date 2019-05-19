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Порошенко присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Логвинскому

Новости » Политика    19.05.2019 - 21:15
Порошенко присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Логвинскому
Фото: Георгий Логвинский (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Дипломатический ранг присвоен в соответствии со статьей 25 ЗУ "О дипломатической службе"

Действующий президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий Указ №298/2019, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что дипломатический ранг присвоен в соответствии со статьей 25 ЗУ "О дипломатической службе".

"Присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву и председателю постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову.

Кроме того, Порошенко наградил специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.

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