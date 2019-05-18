Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Фото: Петр Порошенко и Курт Волкер (president.gov.ua)

Указ о награждении опубликовала администрация президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко наградил специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации главы государства.

Соответсвующий указ №284 Порошенко подписал в субботу, 18 мая. Волкеру присуждается орден Ярослава Мудрого V степени.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, Курт Волкер в очередной раз обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений: "За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся", - сказал он.

Ранее сегодня РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко подписал указы о предоставлении гражданства Украины документалисту Юрию Грузинову, преподавателю Михаилу Винницкому, главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу.