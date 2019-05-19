Президент присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Арьеву и Герасимову

Фото: Владимир Арьев (УНИАН)

В общем дипломатический ранг получили семь чиновников

Действующий президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву и председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации главы государства.

Отметим, что Артур Герасимов является также председателем парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

В указе № 275, который президент подписал 18 мая, также дипломатический ранг присвоен послу Украины в Греции Сергею Шутенко и заместителю министра иностранных дел Егору Божко.

Дипломатический ранг первого класса присвоено генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову и чрезвычайному и полномочному послу Украины в Беларуси Игорь Кизе.

А дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса получила заместитель руководителя главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководитель департамента стратегического планирования Администрации президента Украины Мария Витушок.

Напомним, Порошенко наградил специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.