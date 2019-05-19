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Порошенко присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла Логвинському

Новини » Політика    19.05.2019 - 21:15
Порошенко присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла Логвинському
Фото: Георгій Логвинський (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Дипломатичний ранг присвоєно відповідно до статті 25 ЗУ "Про дипломатичну службу"

Чинний президент України Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла заступнику голови постійної делегації Верховної ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Георгію Логвинському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний Указ №298/2019, опублікований на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що дипломатичний ранг присвоєно відповідно до статті 25 ЗУ "Про дипломатичну службу".

"Присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла", - йдеться у повідомленні.

Раніше Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву та голові постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову.

Окрім того, Порошенко нагородив спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.

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