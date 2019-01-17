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Порошенко поприветствовал принятие Радой закона о переходе церковных приходов в ПЦУ

Новости » Политика    17.01.2019 - 13:37
Порошенко поприветствовал принятие Радой закона о переходе церковных приходов в ПЦУ
Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Закон нормирует процедуру присоединения приходов к ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Верховной радой Украины закона о переходе церковных приходов в Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

Порошенко отметил, что принятый закон нормирует процедуру присоединения приходов к ПЦУ.

"Приветствую принятие Верховной радой чрезвычайно важного проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица). Отныне украинцы не будут спрашивать: какой это патриархат? Потому что церковь отныне у нас благодаря томосу об автокефалии - украинская!", - написал он.

Порошенко поприветствовал принятие Радой закона о переходе церковных приходов в ПЦУ

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 17 января 2019 года, украинский парламент поддержал доработанный законопроект №4128-д о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица.

Как писало РБК-Украина, по словам Порошенко, после предоставления томоса об автокефалии по всей Украине в состав Православной церкви Украины перешли более 60 приходов. Глава государства отмечал, что этот переход ускорять не планируется.

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