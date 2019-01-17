Порошенко привітав ухвалення Радою закону про перехід церковних парафій до ПЦУ

Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

Закон унормовує процедуру приєднання парафій до ПЦУ

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Верховної радою України закону про перехід церковних парафій до Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

Порошенко зазначив, що ухвалений закон унормовує процедуру приєднання парафій до ПЦУ.

"Вітаю ухвалення Верховною радою надзвичайно важливого проекту закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи). Відтепер українці не питатимуть: який це патріархат? Бо церква відтепер у нас завдяки томосу про автокефалію - українська!", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 17 січня 2019 року, український парламент підтримав доопрацьований законопроект №4128-д щодо підлеглості релігійних організацій та процедури їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи.

Як писало РБК-Україна, за словами Порошенка, після надання томосу про автокефалію по усій Україні до складу Православної церкви України перейшли більше 60 парафій. Глава держави зазначав, що цей перехід прискорювати не планується.