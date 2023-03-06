Порошенко показав, як виглядають DAFи після обстрілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Бійці відправили такі фото - наші DAFи після прильотів. По одному відпрацювала арта, за другим полював танчик, але на щастя боєкомплект не вибухнув ні в одному, ні в іншому. Хлопці живі, цілі. DAF дотягнув, думають як його ремонтувати", - написав Порошенко.

За його словами, такі ситуації з машинами трапляються все частіше. Однак протягом тижня вони з волонтерами відправлять ще 2 вантажівки на заміну, а ці заберуть на ремонт.