Обстріл Нікопольського району з РСЗВ: пошкоджено будинки та є загиблі

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупаційні війська сьогодні здійснили черговий злочин: обстріляли Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслідок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там понівечено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, 3 господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи. Рятувальники загасили три осередки пожежі.

"Окрім цього, армія РФ вгатила по Нікополю: в місті пошкоджено будівлю готелю. Під обстріл потрапила і Марганецька громада. На щастя, люди неушкоджені", - додав голова облради.