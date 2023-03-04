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Обстріл Нікопольського району з РСЗВ: пошкоджено будинки та є загиблі

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Дніпропетровська область, Субота 04 березня 2023 20:40
Обстріл Нікопольського району з РСЗВ: пошкоджено будинки та є загиблі Фото: в Нікопольському районі є загиблі від обстрілів РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупаційні війська сьогодні здійснили черговий злочин: обстріляли Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслідок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там понівечено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, 3 господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи. Рятувальники загасили три осередки пожежі.

"Окрім цього, армія РФ вгатила по Нікополю: в місті пошкоджено будівлю готелю. Під обстріл потрапила і Марганецька громада. На щастя, люди неушкоджені", - додав голова облради.

Нагадаємо, що від ранку суботи, 4 березня, російські окупанти вже кілька разів вдарили по Нікополю та району Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

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