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Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов

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Понедельник 06 марта 2023 20:43
Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов Фото: Петр Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко показал фронтовые фотографии грузовиков DAF после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Бойцы отправили такие фото - наши DAFы после прилетов. По одному отработала арта, за другим охотился танчик, но к счастью боекомплект не разразился ни в одном, ни в другом. Ребята живы, цели. DAF дотянул, думают как его ремонтировать", - написал Порошенко.

По его словам, такие ситуации с машинами происходят все чаще. Однако в течение недели они с волонтерами отправят еще 2 грузовика взамен, а эти заберут на ремонт.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

В субботу, 4 марта, российские кафиры обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

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