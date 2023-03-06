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Сили ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 07:56
Сили ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники Фото: українські військові в небі Дніпропетровської області збили чотири дрони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.

Раніше повідомлялося, що сили ППО України в ніч проти 6 березня знищили безпілотники, якими окупанти намагалися атакувати Харківську область.

Також вночі у повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.

Також ми писали, що в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження. Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.

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