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Порошенко подписал с президентом Литвы документ о партнерстве до 2020 года

Новости » Политика    07.12.2018 - 13:11
Порошенко подписал с президентом Литвы документ о партнерстве до 2020 года
Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Страны подписали Дорожную карту о стратегическом партнерстве до 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте документ о партнерстве между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Речь идет о Дорожной карте развития стратегического партнерства между странами на 2019-2020 годы. Документ был подписан в пятницу, 7 декабря, в Киеве во время рабочего визита президента Литвы в Украину.

"В Дорожной карте изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах", - отметили в пресс-службе.

Также президент Петр Порошенко отметил, что это лишь одно из нескольких двусторонних соглашений, которые были подписаны по результатам сегодняшних переговоров с президентом Литвы.

Порошенко подписал с президентом Литвы документ о партнерстве до 2020 года

Напомним, сообщалось, что в ходе визита президента Литвы в Киев Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала обсудить с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки Украины на международной арене. В частности, она отметила: "Речь пойдет о том, как нам вместе с Польшей инициировать сильную ответную реакцию в ЕС и НАТО".

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