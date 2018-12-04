Президент Литвы посетит Украину 7 декабря

Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Планируется заседание Совета президентов Украины и Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Как отмечается, Грибаускайте посетит Украину с официальным визитом 7 декабря. В рамках визита запланированы ее переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

"Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Грибаускайте осудила агрессию Российской Федерации в отношении Украины в Азовском море. Президент отмечала, что захват Россией украинских судов является нарушением международного права и взятых Россией собственных обязательств.

Также сообщалось, что Грибаускайте обсудит с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки Украины на международной арене.

Как писало РБК-Украина, в Литве считают, что НАТО должно увеличить присутствие в Черноморском регионе.