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Порошенко підписав з президентом Литви документ про партнерство до 2020 року

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:11
Порошенко підписав з президентом Литви документ про партнерство до 2020 року
Фото: Петро Порошенко і Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Страны подписали Дорожную карту о стратегическом партнерстве до 2020 года

Президент України Петро Порошенко підписав із президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте документ про партнерство між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Йдеться про Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між країнами на 2019-2020 роки. Документ було підписано у п'ятницю, 7 грудня, у Києві під час робочого візиту президента Литви до України.

"У Дорожній карті викладені завдання співробітництва з питань міжнародної та регіональної безпеки, у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній галузях, а також у культурно-гуманітарній та соціальній сферах", - зазначили в прес-службі.

Також президент Петро Порошенко зазначив, що це лише одна із низки двосторонніх угод, які були підписані за результатами сьогоднішніх перегорів з президентом Литви.

Порошенко підписав з президентом Литви документ про партнерство до 2020 року

Нагадаємо, повідомлялося, що у ході візиту президента Литви до Києва Петро Порошенко та Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте пообіцяла обговорити з президентом Польщі Анджеєм Дудою питання підтримки України на міжнародній арені. Зокрема, вона зазначила: "Мова піде про те, як нам разом з Польщею ініціювати сильну реакцію в ЄС і НАТО".

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