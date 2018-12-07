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Порошенко проводит встречу с президентом Литвы в формате "тет-а-тет"

Новости » Политика    07.12.2018 - 11:53
Порошенко проводит встречу с президентом Литвы в формате "тет-а-тет"
Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Порошенко и Грибаускайте примут участие в заседании Совета президентов Украины и Литвы

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте в формате "тет-а-тет". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, сегодня Грибаускайте находится с визитом в Киеве, где сейчас проводит встречу с Порошенко. Кроме того, Порошенко и Грибаускайте примут участие в Одиннадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

"Программой переговоров президентов Украины и Литвы предусмотрено подписание ряда украинско-литовских двусторонних документов. По завершению переговоров предусмотрена встреча президента Украины и президента Литовской Республики с представителями украинских и литовских СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 7 декабря 2018 года, могут ограничить движение транспорта из-за визита Грибаускайте.

Кроме того, сообщалось, что в ходе визита президента Литвы в Киев Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.

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