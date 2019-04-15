У Порошенко ответили на видеообращение Зеленского с требованиями

В штабе Петра Порошенко прокомментировали требования кандидата в президенты Владимира Зеленского поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк, а также подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме". Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает "Укринформ".

По его словам, Порошенко на требования активистов уволил главу Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева.

"По делу Гандзюк следствие продвинулось настолько далеко, возможно, насколько оно никогда в украинских реалиях не продвигалось. Следствие нашло организаторов, заказчиков, исполнителей, по крайней мере во всех этих направлениях есть подозреваемые. Власть открыта к диалогу с общественностью", - отметил Медведев.

Спикер штаба Порошенко также прокомментировал требование Зеленского поспособствовать наказанию бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который фигурировал в расследовании журналистов "Наші гроші" относительно коррупции в "Укроборонпроме".

"Это уже такой "жеваный-пережеванный" вопрос... Возможно, такая позиция Зеленского связана с тем, что он не совсем себе представляет объем конституционных полномочий президента. Президент не может взять Гладковского за шкирку и привести его к тюрьме", - сказал Медведев.

По словам представителя штаба, Порошенко сделал то, что мог - обратился к НАБУ и уволил Гладковского со всех должностей.

"Еще же и слишком, нашел на его место человека, Кривоноса, который имеет безупречную репутацию, пользуется доверием военных экспертов, общества и имеет свой план наведения порядка в "Укроборонпроме". Еще же и слишком, президент инициировал и аудит "Укроборонпрома", и проверку всех его контрактов, и расширение наблюдательного совета, привлечение туда представителей наших партнеров, стран-членов НАТО и согласился с предложением Кривоноса, чтобы руководители всех оборонных предприятий Украины прошли проверку на детекторе лжи", - отметил Медведев.

Напомним, сегодня Зеленский выступил с новыми требованиями к Порошенко. В частности, Зеленский требовал от Порошенко перейти от "я услышал" до "я сделаю". Он уточнил, что президент мог бы поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк, а также подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме".

Отметим, что у Зеленского приняли приглашение Порошенко на сегодняшние дебаты. Вместо Зеленского дебаты с оппонентом Петром Порошенко в эфире телеканала ICTV придет его советник Александр Данилюк.

Вчера Порошенко заявил, что дебаты с Зеленским могут состояться 15 апреля в эфире ICTV. Он подчеркнул, что сделает все для дебатов с Зеленским в эфире "Суспільного". Он также призвал его принять участие в эфире программы "Свобода слова".