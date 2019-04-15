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Зеленский выступил с новыми требованиями к Порошенко

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 12:52
Зеленский выступил с новыми требованиями к Порошенко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский потребовал от Порошенко заняться "делами президента"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко заняться президентскими делами. Соответствующее обращение опубликовано на его канале в Telegram.

В частности, Зеленский потребовал от Порошенко перейти от "я услышал" к "я сделаю". Он уточнил, что президент мог бы поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк, а также подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме".

"И вспомнить о тех, кого забыли. О наших пленных моряках, которые сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, - это досадно. Дебаты 19-го, дела ежедневно", - заявил Зеленский.

 

Президент і Шоумен.

Опубліковано Владимиром Зеленским Понеділок, 15 квітня 2019 р.

 

Напомним, ранее в штабе Зеленского рассказали, планирует ли он прибыть сегодня на эфир ICTV в программе "Свобода слова", куда идет Порошенко на очередные дебаты.

До этого РБК-Украина писало, что Порошенко все-таки намерен прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

 

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