У Зеленского приняли приглашение Порошенко на сегодняшние дебаты

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты начнутся в 22:40

Вместо кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты с оппонентом Петром Порошенко в эфире телеканала ICTV придет его советник Александр Данилюк. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Кроме бывшего министра финансов Данилюка, в эфир придут гости журналист "Українського тижня" Денис Казанский, Инна Кузнецова ("Радио Свобода"), Александра Матвийчук (координатор инициативы "Евромайдан SOS"), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай.

Начало программы "Свобода слова" - в 22:40 на ICTV.

Напомним, вчера глава государства отметил, что дебаты с Зеленским могут состояться 15 апреля в эфире ICTV. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что сделает все для дебатов с Зеленским в эфире "Суспільного". Он также призвал его принять участие в эфире программы "Свобода слова".

Позже в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского РБК-Украина рассказали, что не имеют информации о запланированых дебатах 15 апреля в ефире ICTV в програмв"Свобода слова", куда собирается действующий президент Петр Порошенко. Одновременно в штабе Зеленского готовятся к дебатам 19 апреля.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков ранее заявлял о том, что дебаты 14 апреля были агитационным митингом Петра Порошенко. Также он еще раз напомнил, что для проведения дебатов Зеленский будет ждать Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00.