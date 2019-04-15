У Порошенка відповіли на відеозвернення Зеленського з вимогами

У штабі Петра Порошенка прокоментували вимоги кандидата в президенти Володимира Зеленського ув'язнити вбивць активістки Катерини Гандзюк, а також підозрюваних в корупції в "Укроборонпрому".Про це заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Порошенко на вимогу активістів звільнив голову Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва.

"По справі Гандзюк слідство просунулося настільки далеко, можливо, наскільки воно ніколи в українських реаліях не просувалося. Слідство знайшло організаторів, замовників, виконавців, принаймні по всіх цих напрямках є підозрювані. Влада відкрита до діалогу з громадськістю", - зазначив Медведєв.

Спікер штабу Порошенка також прокоментував вимогу Зеленського ув'язнити колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який фігурував у розслідування журналістів "Наші гроші" щодо корупції в "Укроборонпромі".

"Це вже таке "жоване-пережоване" питання... Можливо, така позиція Зеленського пов’язана з тим, що він не зовсім собі уявляє обсяг конституційних повноважень президента. Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці", - сказав Медведєв.

За словами речника штабу, Порошенко зробив те, що міг - звернувся до НАБУ і звільнив Гладковського з усіх посад.

"Ще ж і надто, знайшов на його місце людину, пана Кривоноса, який має бездоганну репутацію, користується довірою військових експертів, суспільства і має свій план наведення порядку в "Укроборонпромі". Ще ж і надто, президент ініціював і аудит "Укроборонпрому", і перевірку всіх його контрактів, і розширення наглядової ради, залучення туди представників наших партнерів, країн-членів НАТО і погодився з пропозицією Кривоноса, щоб керівники всіх оборонних підприємств України пройшли перевірку на детекторі брехні", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив з новими вимогами до Порошенка. Зокрема, Зеленський вимагав від Порошенка перейти від "я почув" до "я зроблю". Він уточнив, що президент міг би посприяти покаранню вбивць активістки Катерини Гандзюк, а також підозрюваних у корупції в "Укроборонпромі".

Зазначимо, що у Зеленського прийняли запрошення Порошенка на сьогоднішні дебати. Замість Зеленського на дебати з опонентом Петром Порошенком в ефірі телеканалу ICTV прийде його радник Олександр Данилюк.

Вчора Порошенко заявив, що дебати з Зеленським можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV. Він підкреслив, що зробить все для дебатів із Зеленським у ефірі "Суспільного". Він також закликав його взяти участь в ефірі програми "Свобода слова".