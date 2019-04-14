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Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 15:44
Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского могут пройти в эфире ICTV

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского могут состояться 15 апреля в эфире ICTV. Об этом на НСК "Олимпийском" заявил Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко в очередной раз отметил, что сделает все для дебатов с Зеленским в эфире "Суспільного". Он также призвал его принять участие в эфире программы "Свобода слова".

"На завтра меня, так же как и вас, пригласили на эфир ICTV в "Свободу слова". Завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там. Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Если вы сегодня не успели доехать - приезжайте завтра. У вас будет возможность рассказать гражданам Украины о своих планах", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, президент заявил, что будет уважать выбор народа в случае победы Владимира Зеленского. Он добавил, что никогда не говорил о знаке равенства между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

Порошенко на НСК также рассказал, что единственной задачей Виктора Медведчука в контактной группе было освобождение украинских заложников с оккупированного Донбасса и Российской Федерации.

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