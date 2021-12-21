Порошенко объявили подозрение в госизмене, а РФ угрожает НАТО войной: новости за 20 декабря

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене, Россия угрожает НАТО военным ответом, следующий год может стать годом прекращения пандемии COVID-19. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 20 декабря - в материале РБК-Украина.

Порошенко объявили подозрение в госизмене

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства. РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Россия угрожает НАТО войной: полное заявление

Российская Федерация угрожает Северноатлантическому Альянсу военным ответом. Сейчас в отношениях двух сторон наступает "момент истины". Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, cообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на "больные точки". Также в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что хотят срочного ответа США на свои требования по так называемым "гарантиям безопасности".

Следующий год может стать годом прекращения пандемии COVID-19, - ВОЗ

Команда ВОЗ дала некоторую надежду миру, столкнувшемуся с новой волной, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже унесла жизни более 5,6 млн человек во всем мире. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.

"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко предотвратить и лечить", - сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины, - NYT

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины. США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе со стороны Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным издания, США и Великобритания незаметно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.

Суд по MH17: защита признала, что военные из курской бригады были на Донбассе

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины. И требовала приобщить его якобы оправдательные показания.

Прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. В частности, этот что этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета "Бук" не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.

В Украине резко изменится погода: синоптики обновили карты

Погода в Украине резко изменится из-за антициклона, который заморозит страну в середине недели, но к Рождеству 25 декабря все снова поменяется - потеплеет, но накроет дождем с мокрым снегом.

Что будет с градусами и осадками на этой неделе - читайте в материале Styler.