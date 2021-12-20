Суд по MH17: защита признала, что военные из курской бригады были на Донбассе

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины. И требовала приобщить его якобы оправдательные показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nu.nl.

Сообщается, что сегодня прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45.

В частности, этот что этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета "Бук" якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.

Суд пришел к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, и отказал адвокатам.