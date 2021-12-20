МИД России о "гарантиях безопасности": ответ США нам нужен срочно
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации хотят срочного ответа США на свои требования по так называемым "гарантиям безопасности". Также в Москве предполагают, что Вашингтон будет затягивать с реакцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва ждет оперативной реакции Вашингтона на предложения.
"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - отметил он.
Дипломат также предположил, что США будут намеренно тянуть с ответом и выставлять дополнительные условия.
"Американцы, наверное, будут пытаться обставить это все дополнительными условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах. В общем, будем смотреть", – добавил Рябков.
Напомним, ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва пойдет на военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на "больные точки".
А министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности", которые, в частности, включают отказ Украине во вступлении в альянс.