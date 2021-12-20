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Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины, - NYT

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Вашингтон, Понедельник 20 декабря 2021 21:39
Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины, - NYT Фото: Россия готовит масштабные атаки на энергосистему и правительство Украины (freepik х)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины. США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным издания, США и Великобритания незаметно отравили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным - и, возможно, предоставить повод для вторжения", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и отключали одну электростанцию ​​за другой. При этом операторы ничего не могли сделать и беспомощно смотрели на мониторы.

Аналогичную атаку российские хакеры провели через год. Тогда целью стал Киев и область. В предыдущих кибератаках на Украину руководство России заявляло, что нападение совершили преступные группировки.

Напомним, в начале декабря в Украине стартовали первые учения по кибербезопасности.

Отметим, в ноябре СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре.

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