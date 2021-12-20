Россия угрожает НАТО войной: полное заявление

Российская Федерация угрожает Северноатлантическому Альянсу военным ответом. Сейчас в отношениях двух сторон наступает "момент истины".

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, cообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

По его словам, Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на "больные точки".

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - сказал Гаврилов.