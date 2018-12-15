Порошенко: в новой украинской церкви не будет Путина и молитв за российское войско

Фото: Петр Порошенко на Объединительном соборе (president.gov.ua)

Объединенная украинская церковь не зависит от патриарха Кирилла и Путина, заявил президент Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил, что объединенная Православная церковь Украины - это церковь без президента РФ Путина и без молитв за русское войско. Об этом Порошенко сказал во время выступления на Софийской площади в субботу, 15 декабря, передает РБК-Украина.

В частности, президент поблагодарил всех участников Объединительного собора - иерархов трех православных юрисдикций, которые приняли решение о создании новой объединенной и независимой украинской православной церкви.

"Что это за церковь? Это - церковь без Путина, без Кирилла (предстоятеля РПЦ, - ред). Что это за церковь? Это - церковь без молитвы за российскую власть и российское войско", - сказал Порошенко.

Он добавил, что украинская церковь не может иметь центр управления, котрый находится в чужой стране, которая является страной-агрессором. По словам Порошенко, Кремль не скрывает, что рассматривает РПЦ как один из главных инструментов влияния на Украину. Также он напомнил, как ситуацию в украинском православии обсуждали на совете безопасности России под председательством президента Путина.

"При этом от украинского государства требуют не вмешиваться в его же собственные украинские дела. А когда в Москве говорят об Украине как о якобы их каноническую территорию, разве это не является посягательством на нашу территориальную целостность?.. Мы, как никто другой хорошо знаем - там где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "градами", - резюмировал Порошенко.

Напомним, что после объединения церквей предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

В субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Православной церкви Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.