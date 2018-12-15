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Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України, - Зоря

Новини » Політика    15.12.2018 - 19:12
Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України, - Зоря
Фото: Онуфрій (president.gov.ua)

Титул митрополита Київського і всієї України передали Епіфанію

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору офіційно втратив титул митрополита Київського і всія України. Про це РБК-Україна повідомив архієпископ Євстратій (Зоря).

За його словами, Онуфрій з сьогоднішнього дня втратив титул митрополита Київського і всієї України. Відзначимо, цей титул тепер належить предстоятелю Православної церкви України Епіфанію (Думенку).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) став почесним патріархом Православної церкви України.

"Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі", - сказав в коментарі РБК-Україна архієпископ Євстратій (Зоря).

Також раніше стало відомо, що на початку січня президент України Петро Порошенко та Епіфаній разом поїдуть в Константинополь за томосом для автокефальної церкви. Президент також підкреслив, що владика Епіфаній є представником молодого покоління єпископів. Він також отримав титул митрополита Київського і Всія України. Зазначимо, вручення томосу про автокефалію відбудеться 6 січня.

 

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