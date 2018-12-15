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Порошенко оголосив про заснування об'єднаної української церкви

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 17:28
Порошенко оголосив про заснування об'єднаної української церкви
Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Сьогодні у Києві відбувся Об'єднавчий собор

Президент України Петро Порошенко оголосив про заснування об'єднаної української церкви. Про це він заявив у ході виступу на Софійській площі у Києві, прередає кореспондент РБК-Україна.

"Щойно всі…помісний собор Української православної церкви КП, собор і всі ієрархі Української автокефальної церкви, група єпископів УПЦ Московського патріархату заснували об’єднану українську церкву. І це диво стало можливо завдяки непохитній позиції патріарха Варфоломія", - заявив Порошенко.

Порошенко також зазначив, що 15 грудня вже увійшов в історію України як день створення єдиної помісної автокефальної церкви.

"Вітаю всіх зі створенням Єдиної помісної автокефальної церкви! Дорогі друзі, ви не є свідки, ви творці історії, яка зараз твориться. Ви безпосередні учасники цього таїнства, яке щойно сталося в середині Софіївського собору. Звершилося сьогодні 15 грудня - цей день увійде і вже увійшов в історію України як день створення єдиної помісної автокефальної церкви", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Зазначимо, у ході виступу на соборі Порошенко заявляв, що Україна ніколи не була і не буде канонічною територією Російської православної церкви.

Порошенко також заявляв, що томос вже чекає на предстоятеля єдиної помісної православної церкви

Порошенко вважає автокефалію питанням нацбезпеки України Порошенко: Україна не буде канонічною територією Російської церкви
Новини України Порошенко Петро
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