Порошенко: у новій українській церкві не буде Путіна молитв и за російське військо

Фото: Петро Порошенко на Об'єднавчому соборі (president.gov.ua)

Об'єднана українська церква не залежна від патріарха Кирила і Путіна, заяив президент Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що об’єднана Православна церква України - це церква без президента РФ Путіна та без молитв за російське військо. Про це Порошенко сказав під час виступу на Софійській площі у суботу, 15 грудня, передає РБК-Україна.

Зокрема, президент подякував усім учасникам Об'єднавчого собору - ієрархам трьох православних юрисдикцій, котрі ухвалили рішення про створення нової об’єднаної і незалежної української православної церкви.

"Що це за церква? Це - церква без Путіна, без Кирила (предстоятеля РПЦ, - ред). Що це за церква? Це - церква без молитви за російську владу та російське військо", - сказав Порошенко.

Він додав, що українська церква не може мати центр управління церкви, котрий знаходиться в чужій державі, яка є країною-агресором. За словами Порошенка, Кремль не приховує, що розглядає РПЦ як один із головних інструментів впливу на Україну. Також він нагадав, як ситуацію в українському православ’ї обговорювали на раді безпеки Росії під головуванням президента Путіна.

"Натомість від української держави вимагають не втручатися у її ж власні українські справи. А коли в Москві говорять про Україну як про нібито їх канонічну територію, хіба це не є зазіханням на нашу територіальну цілісність?.. Ми, як ніхто інший добре знаємо - там де сьогодні махають російським кадилом, завтра б’ють російськими "градами", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що після об'єднання церков предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського і всієї України.

У суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель має отримати томос про автокефалію для Православної церкви України 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.