У Порошенко назвали возможных членов списка его партии на выборах

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В список партии Порошенко войдут Андрей Парубий и Сергей Кривонос

В избирательный список партии "Европейская солидарность", кроме Петра Порошенко, могут войти нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду".

В окружении Порошенко пояснили, что в первую пятерку, кроме него самого, войдут новые люди.

"И с десятого по тридцатое место будет еще почти двадцать новых людей. С большой долей вероятности у нас в списке также будет Сергей Кривонос", - отметил собеседник.

Что же касается тех, кто будет баллотироваться в списке партии, их отберут в ходе праймериз на базе общественной организации "Солидарна справа громад". По информации РБК-Украина, в первой десятке будет и Парубий.

Кроме того, по словам собеседников и в БПП, и в НФ, вместе с партией Порошенко на выборы пойдет еще около десятка выходцев из "Народного фронта", близких к Парубию. Одна часть из них будет в списке "Солидарности", другая часть будет баллотироваться от ЕС в мажоритарных округах.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Порошенко вообще может отказаться от депутатского мандата на парламентских выборах.

Отметим, согласно данным социологических исследований, на выборах в Верховную раду 2019 за партию Порошенко готовы голосовать 7,8% всех опрошенных украинцев (10,6% среди определившихся).