У Порошенка назвали можливих членів списку його партії на виборах

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

До списку партії Порошенка увійдуть Андрій Парубій та Сергій Кривонос

До виборчого списку партії "Європейська солідарність", крім Петра Порошенка, можуть увійти нинішній спікер Верховної ради Андрій Парубій та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори до Ради".

В оточенні Порошенка пояснили, що до першої п'ятірки, крім нього самого, увійдуть нові люди.

"І з десятого по тридцяте місце буде ще майже двадцять нових людей. З великою часткою ймовірності у нас у списку також буде Сергій Кривонос", - зазначив співрозмовник.

Що ж стосується тих, хто буде балотуватися у списку партії, їх відберуть у ході праймеріз на базі громадської організації "Солідарна справа громад". За інформацією РБК-Україна, в першій десятці буде і Парубій.

Крім того, за словами співрозмовників і в БПП, і в НФ, разом з партією Порошенка на вибори піде ще близько десятка вихідців з "Народного фронту", близьких до Парубія. Одна частина з них буде в списку "Солідарності", інша частина буде балотуватися від ЄС в мажоритарних округах.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Порошенко взагалі може відмовитися від депутатського мандата на парламентських виборах.

Зазначимо, згідно з даними соціологічних досліджень, на виборах до Верховної ради 2019 за партію Порошенка готові голосувати 7,8% всіх опитаних українців (10,6% серед тих, хто визначився).